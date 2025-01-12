Amasya'da sondaj sırasında göçük: 2 kişi hayatını kaybetti

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Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Amasya’da su kuyusu açmak isteyen Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) toprak altından cansız bedenlerine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, “Maalesef bu akşam Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızı toprak kayması münasebetiyle kaybettik. Kendi özel tarlalarında su kanalı bulma çalışması için başlattıkları bir kazı çalışmasında ekskavatör ile bir kanal açıyorlar. Sağlı sollu olarak bu alanda oluşan toprak yığınlarının kayması sonucu bir kayınbirader ve enişteleri rahmetli oldu. Ulaştık kendilerine. Hem köyümüze hem yakınlarına başsağlığı görüyoruz. İnşallah daha böyle kazalar olmasın” dedi.

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AMASYA VALİSİ'NDEN CNN TÜRK'E AÇIKLAMA

Amasya Valisi Önder Bakan olayla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklama yaptı. Vali Bakan şöyle konuştu:

Amasya'mıza ve Uygur köyümüze başsağlığı diliyorum. İki vatandaşımız özel arazilerinde su kanalı çalışması yapıyorlar. Kendi kepçeleriyle birlikte yaptıkları kanalda yoğun bir toprak kayması oluyor. 16.45 civarında olay meydana geldi. Ekiplerimiz 30 dakikada olay yerinde oldu. Maalesef vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bütün güvenlik tedbirleri alındı. Yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Cansız bedenlerini çıkarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız birlik beraberlik içerisinde çalıştılar. Tekrara baş sağlığı diliyorum.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.52’de 112 Acil Çağrı Merkezimize, merkez ilçemize bağlı Uygur Köyü’nde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir” denildi.