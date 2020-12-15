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Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Amasya'da 'rahip mezarı' bulundu! 1737 yılı tarihi ifadeleri..

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Amasya'da 'rahip mezarı' bulundu! 1737 yılı tarihi ifadeleri..
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Amasya’da arkeolojik kazı yapılan Venk Ayazması’nda bir rahibe ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu.

Ayazmanın önüne 15. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapının girişinde Amasya Müzesi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında bulunan mezar taşında 1737 yılı tarihli Rumca harflerle ‘10. Büyük Rahip Teodosius’ ifadeleri yer aldı. Üzerinde kandil, servi ağacı, papaz asası kabartması, papaz başlığı ve bir vazodan çıkan çiçek motiflerinin yer aldığı mezar taşı kurtarma kazısı ve sondaj çalışmaları sonrası ayazmanın girişine konuşlandırıldı.

TURİZM AÇISINDAN DA DEĞERLİ


Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, geçmişte kentteki en eski kiliselerden Venk Kilisesi’nin yer aldığı bölgede günümüze kadar gelebilen Venk Ayazması’ndan çıkan suyun halen Hristiyanlarca vaftiz törenlerinde kullanıldığını belirterek bu açıdan önem taşıdığını söyledi. Kentte çok sayıda medeniyetin izlerinin bulunduğuna değinen Menç, tarihçiler Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin ve Mustafa Vazıh Efendi’nin de eserlerinde dikkat çektikleri Venk Ayazması'nda yapılan kazı çalışmasının turizm açısından da değerli olduğunu ifade etti.


Amasya Valisi Mustafa Masatlı da Venk Ayazması'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar konusunda Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Eken ile Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir’den bilgi aldı. Vali Masatlı, alanın turizme kazandırılmasının planlandığını söyledi.

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