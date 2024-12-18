Amasya'da polisi görünce kaçmaya çalışan minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

Haberin Devamı

Iğdır’dan aldıkları 20 kaçak göçmeni 76 AS 763 plakalı minibüsle Sakarya’ya taşıyan S.D., Amasya'nın Taşova ilçesinde kavşakta uygulama yapan polis ekiplerini fark etti. Aracı durduran S.D., geri manevra yapmaya kaçmaya çalıştı. Polis, müdahale edip, minibüsü durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, minibüste yaşları 18 ile 30 arasında değişen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü S.D. ve Ü.A. da gözaltına alındı.

Polis kontrol noktasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç’ın da takip ettiği yakalamada kaçak göçmenler Mobil Göç İdaresi aracında parmak izleri alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haberin Devamı

Bu arada, sürücünün polisi fark edince geri manevra yapıp kaçmaya çalıştığı anlar, Mobese kamerasına yansıdı. (DHA)