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Amasya’da 'pes' dedirten hırsızlık! Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı, otomobili ile uzaklaştı

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#Amasya#Cami#Hırsızlık
Amasya’da pes dedirten hırsızlık Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı, otomobili ile uzaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 12:09

Amasya’da caminin tuvaletine giren bir kişi sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan şahsın pes dedirten o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Yağcı yaşadığı şaşkınlığı anlatırken, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” ifadelerini kullandı.

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Olay, Suluova Toki Camii'nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.

Amasya’da pes dedirten hırsızlık Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı, otomobili ile uzaklaştı

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#Amasya#Cami#Hırsızlık

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