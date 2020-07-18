MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmasya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
GeriGündem Amasya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 02:05,Son Güncelleme:

Amasya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amasya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Ali Kemal Uzun idaresindeki 34 CEG 541 plakalı otomobil, Ferhat Güllü yönetimindeki 06 FYU 85 plakalı otomobil ile Ulubel mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Güllü ile aynı araçta bulunan Pelvin Tenekeciler ve Sacide Doğan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle