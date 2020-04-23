Amasya'da oruç saat kaçta açılacak, sahura ne zaman kalkılacak? Amasya 2020 Ramazan imsakiyesi

Amasya'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Bu yıl ilk teravih namazı 23 Nisan'da (bu gece) evlerde kılınacak. İlk orucu tutacak olan Müslümanlar, 'Amasya'da sahur, imsak ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Amasya iftar ve sahur saatleri...

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, bu gece kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Bu gelişme ile birlikte sahur ve imsak vakti araştırmaları da yoğunlaştı.

AMASYA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ



Amasyalı vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. 2020'nin ilk İftarını saat kaçta yapacaklarını merak eden Amasyalı vatandaşlar akşam ezanının kaçta okunacağını ve iftar vaktini sorguluyor.



İmsakiyede yer alan bilgilere göre Amasya'da ilk sahur saat 04:03'de ilk iftar ise 19:32'de yapılacak. İlk teravih namazının saati ise 21:00 olacak.







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SAHURUN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.