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Amasya'da ölmeden önce kendi mezarını kazdı! 'Mezarıma geceleri gelip yatıyorum, burası benim mekanım'

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#Amasya#Suluova#Mezar
Amasyada ölmeden önce kendi mezarını kazdı Mezarıma geceleri gelip yatıyorum, burası benim mekanım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 09:51

Amasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki Ahmet Karabela, ölmeden önce mezarını kazdı. Kazma-kürekle toprağı kazıp hazırladığı kendi mezarına geceleri gelip yatan Ahmet Karabela, görenleri şaşırtıyor. Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.

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Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı. Mezarını özenle hazırlayan Ahmet Karabela, ölünce morga konulmamasını ve kendisini muhtarın yıkamasını vasiyet etti.

"KİMSEYE ZAHMET VERMEMEK İÇİN MEZARIMI KENDİM KAZDIM"

Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.

150 haneli köyde herhangi birisinin vefat ettiğinin minareden bildirilmesi sonrasında mezar kazılmasına öncülük etmesiyle bilinen Karabela, "Her adam böyle mezar eşemez. Allah bana güç vermiş. Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.

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"KÖYDEKİ BÜTÜN KAZILAN MEZARLARDA EMEĞİ VAR"

Ahmet dedenin köyde çok sevildiğini anlatan köy muhtarı Yusuf Taşova ise "Köyde bütün kazılan mezarlarda emeği var. Herkese yardım etmiştir. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Allah uzun ömür versin" şeklinde konuştu.

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#Amasya#Suluova#Mezar

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