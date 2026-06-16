Amasya'da lunaparktaki feci kaza kamerada! 20 yaşındaki genç, hayatını kaybetmişti

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 6 Haziran günü Hızırpaşa Mahallesi'ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) isimli eğlence aracı müşterilerin binmesi üzerine harekete geçti. Operatör kabininden ayrılan işletme çalışanı Burak Kırıkçı, çalışır vaziyetteki rangerin yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Kırıkçı'nın cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Lunapark işletmecisi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kazanın görüntülerinde operatör kabininden ayrılan Burak Kırıkçı'nın hareket alanına geçmesinin ardından aşağı doğru iniş yapan kabinin altında kalarak sürüklendiği görüldü.