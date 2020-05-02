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DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Amasya'da kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

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Amasya'da kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
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Amaya'da kumarhaneye dönüştürülen eve, polis tarafından yapılan baskında yakalanan 13 kişiye toplam 55 bin 650 TL para cezası verildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin kumarhaneye çevrildiğini belirledi, ardından da operasyon düzenledi. Kumarhaneye çevrilen evde 13 kişi yakalandı. Bir kişinin yatağın arkasında saklanırken yakalandığı evin adı açıklanmayan sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Amasyada kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

13 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca bin 225'şer TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden de 3 bin 150'şer TL ceza verildi.

Evde yapılan aramada ise soba içerisinde 2 deste açılmamış ve 411 oyun kağıdı ile farklı yerlerde 106 oyun kağıdı, sobanın altında 13 oyun kağıdı ve bir adet yazboz, kanepe kolunun içerisinde 70 poker pulu, 1 zar ile 175 okey taşı ele geçirildi.

 

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