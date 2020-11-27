MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmasya'da 'korona timi' sokakları temizliyor
GeriGündem Amasya'da 'korona timi' sokakları temizliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Amasya'da 'korona timi' sokakları temizliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amasya'da 'korona timi' sokakları temizliyor
Abone Olgoogle-news

AMASYA'da belediye bünyesinde oluşturulan, 'korona timi' adı verilen ekip, kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri dezenfekte ediyor.

Amasyada korona timi sokakları temizliyor
Amasya Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 30 kişiden oluşturulan ve 'korona timi' adı verilen ekip, her gün şehrin farklı noktalarında çalışma gerçekleştiriyor. Gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, parklar, otobüs durakları, camiler, ATM’ler, çöp konteynerleri ve mazgalları temizliyor.

Amasyada korona timi sokakları temizliyor
‘ŞEHRİ VİRÜSTEN ARINDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Her kesim için geçerli olan virüsün son zamanlarda mesafeyi daralttığını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Virüsle ne zaman, ne şekilde karşılaşacağımızı bilmiyoruz. En azından psikolojik tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Şehrimizi temiz tutmak, insanlarımızın mağduriyetine fırsat vermemek, bir şekilde yerdeki virüsün havaya uçmasına sebebiyet vermemek adına şehrimizi, belediyemiz bünyesinde kurduğumuz korona timimiz ile caddelerimizi ve sokaklarımızı yıkayıp, dezenfekte ediyoruz" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle