Amasya'da korkutan yangın; 4 ev küle döndü

İlçeye bağlı Pusacık köyünde, akşam saatlerinde Sadık Karataş'a ait evde, bilinmeyene nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonrası küle dönen evlerin enkazı, iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Can kaybının olmadığı yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.