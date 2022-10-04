Amasya'da korkunç cinayet! Katili eşinin sevgilsi çıktı

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Olay, 16 Ağustos 2021’de merkeze bağlı Aksalur köyünde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Muhammet B., Yeşilırmak Nehri kıyısında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet B.’nin eşi Fatma B.'nin seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.



Fatma B.'nin, Selami Şen ile görüşüp, yazıştığı belirlendi. Fatma B. ile Selami Şen, jandarma tarafından önceki gün cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.





Selami Şen (33)Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Fatma B., adli kontrolle serbest bırakıldı.Öldürülen Muhammet B. (27)