Amasya'da kontrolden çıkan otomobil 5 metreden bahçeye düştü: 64 yaşındaki sürücü yaralı

Amasya'nın Helvacı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü Yakup Y., olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.
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Kaza, dün gece Helvacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakup Y. yönetimindeki 60 DY 073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.