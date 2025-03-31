Amasya'da kimsesiz adamın vasiyeti üzerinden çıktı! Evini ve paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün hayatını kaybetti. Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış ‘vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.

11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü.

Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek.