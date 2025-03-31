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Amasya'da kimsesiz adamın vasiyeti üzerinden çıktı! Evini ve paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

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#Amasya#Vasiyet#Mehmetçik Vakfı
Amasyada kimsesiz adamın vasiyeti üzerinden çıktı Evini ve paralarını Mehmetçik Vakfına bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 10:26

Amasya'da hastanede hayatını kaybeden kimsesi bulunmayan 70 yaşındaki Yaşar Uzun'un üzerinden çıkan notta evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı.

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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün hayatını kaybetti. Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış ‘vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.

Amasyada kimsesiz adamın vasiyeti üzerinden çıktı Evini ve paralarını Mehmetçik Vakfına bağışladı

11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü.

Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek.

Amasyada kimsesiz adamın vasiyeti üzerinden çıktı Evini ve paralarını Mehmetçik Vakfına bağışladı

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#Amasya#Vasiyet#Mehmetçik Vakfı

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