Amasya'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası kurtarıldı

Çal köyünde yaşayan ve böbrek yetmezliği bulunan Fatma Turan'ı (73) hastaneye götürmek üzere yola çıkan servis aracı, kar nedeniyle yolda kaldı.

Bunun üzerine araç sürücüsü, İlçe Özel İdaresinden yardım istedi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy yolunu açarak Turan'ın evine ulaştı. Turan'ı alarak dönen ekipler daha sonra hastayı servis aracına teslim etti.

Ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Turan, kendine yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.

Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz, olayın kendilerine haber verilmesinin hemen ardından harekete geçip kısa sürede yolu açıp hastaya ulaştıklarını söyledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara