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Amasya'da kaçak göçmenler, TIR’ların yatak bölümünde uyurken yakalandı

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#Amasya#Kaçak Göçmen#TIR
Amasyada kaçak göçmenler, TIR’ların yatak bölümünde uyurken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 14:12

Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu koyun yüklü 2 TIR'ın yatak kısımlarında Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri, uyurken bulunan kaçak göçmenleri güçlükle uyandırdı. TIR şoförleri gözaltına alındı.

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Kars’tan yola çıkıp peş peşe İstanbul yönüne giden koyun yüklü 2 TIR, kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, TIR’ların 2 katlı yatak kısımlarında yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Uyurken bulunan göçmenler, güçlükle uyandırıldı.

TIR şoförleri gözaltına alınırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Amasya#Kaçak Göçmen#TIR

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