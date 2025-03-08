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Amasya'da idare mahkemesi kuruldu... Bakan Tunç'tan açıklama

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#Adalet Bakanlığı#Bakan Tunç#İdare Mahkeme
Amasyada idare mahkemesi kuruldu... Bakan Tunçtan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 02:23

Adalet Bakanlığı tarafından Amasya’da idare mahkemesi kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç "İdare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya İdare Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kararlılıkla adım atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Amasya'da idare mahkemesi kurduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

 

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#Adalet Bakanlığı#Bakan Tunç#İdare Mahkeme

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