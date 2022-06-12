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Amasya’da hortum ve sel dehşeti: 1 evin çatısı uçtu

#AMASYA#Sel#Hortum

Ülke genelinde birçok il olumsuz hava koşullarına teslim olmuş durumda. Ankara'nın ardından Amasya da sel ve hortum felaketini yaşan illerden bir oldu. Amasya'da etkili ola yağışların ardından fırtına ve hortum oluştu, bir evin çatısı uçtu.

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Yılanoğlu kışlası mevkiinde hortum felaketi yaşandı. Görüntülerde arazide ortaya çıkan hortum nedeniyle bir evin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. hortum ve fırtınanın herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya olmadığı bildirildi.

İl merkezi ve Ziyaret beldesinde de yağış nedeniyle taşkın oluştu. Bazı binaların giriş katlarını su bastı, araziler zarar gördü. Araçların sel sularına kapıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalıştığı o anlar büyük paniğe neden oldu.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri zarar gören binalarda su tahliyesi çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#AMASYA#Sel#Hortum

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