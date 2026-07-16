Amasya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı

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İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki 34 DT 5602 plakalı çift katlı yolcu otobüsü, Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 2'si ağır 46 kişi yaralandı.

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Yaralılar ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova, Havza ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünde 75 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Kazada can kaybının olmadığını ifade eden Vali Bakan, şunları kaydetti:

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"Kazada, 46 vatandaşımız yaralandı, iki hayati tehlikesi olan hastamız var. Yaralılarımızın bir kısmı ayakta tedavi edildi, bir kısmıda yakın civardaki hastenelere sevk edildi. Burada tüm arkadaşlarımız, koordineli bir şekilde hareket ettiler, kısa bir zaman diliminde yaralılarımızı sevk ettiler. Ben büyük geçmiş olsun diyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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