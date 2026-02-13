×
Amasya'da feci kaza! Cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 can kaybı

Amasyada feci kaza Cenazeye giderken kaza yaptılar: 2 can kaybı
Şubat 13, 2026 15:16

Amasya'nın Taşova ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Zafer Bozkurt ile Ümit Çatanak hayatını kaybetti. Bozkurt ve Çatanak’ın, İstanbul’dan Ordu’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, bugün Taşova D-100 kara yolu Şahinler Köyü mevkisinde meydana geldi. Zafer Bozkurt yönetimindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan İsa Tokluca yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zafer Bozkurt ile yanında bulunan Ümit Çatanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 kişinin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Bozkurt ve Çatanak'ın, İstanbul'dan memleketleri Ordu'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

