Amasya'da feci kaza… Çarpma etkisiyle cayır cayır yandı: Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Amasya Trafik Kazası#2 Ölü 2 Yaralı#Turhal-Amasya Yolu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 19:29

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Turhal-Amasya kara yolunda S.Ç. idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil Yeşilöz mevkisinde çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yangın çıkan 34 MLY 683 plakalı otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü S.Ç. ve araçta bulunan D.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araç sürücüsü İ.Ş. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

 

