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Amasya’da feci kaza! Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

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#Amasya#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası
Amasya’da feci kaza Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 09:41

Amasya’da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Irak uyruklu Anas Khell Hassan Al Rubaye (18), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, 9 Eylül’de Helvacı Mahallesi’nde meydana geldi. Tugay yönüne giden Anas Khell Hassan Al Rubaye yönetimindeki motosiklet, çevre yolu katılım kavşağını yaklaşık 200 metre geçtikten sonra yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Savrulup sürüklenen sürücü, ağır yaralandı.

Amasya’da feci kaza Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anas Khell Hassan Al Rubaye, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Amasya’da feci kaza Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

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Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Amasya#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası

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