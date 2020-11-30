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DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 01:37 | Son Güncelleme:

Amasya'da, evde çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı

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Amasya'da, evde çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı
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Amasya'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.

Üçler Mahallesi'nde, akşam saatlerinde Yakup Ceylan'a ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Ceylan, 2 çocuğu ile dışarı çıkarak alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye eri Beşir Aygır, dengesini kaybedip, düşerek ayağından yaralandı. Aygır, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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