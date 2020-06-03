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Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

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Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi
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AMASYA'nın Suluova ilçesinde, etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Suluova ilçesinde, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, ilçedeki tarım arazileri zarar gördü. Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.

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