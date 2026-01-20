×
Amasya'da damada takı yerine taktılar! Kutuyu görünce şaşkına döndü: 'Böyle bir hediye görmedim'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 09:12

Amasya'da bir düğünde damada takı yerine çubuk kraker taktılar. Çubuk kraker tutkusuyla tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı.

Amasya'da Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde damada arkadaşları şaka amaçlı bir kutu çubuk kraker hediye etti. Damat boynuna asılan hediyeleri şaşkınlıkla karşılaşırken, konuklar kahkahalara boğuldu.

"ÇUBUK KRAKERİ ÇOK SEVİYORUM"

Çubuk kraker tutkunu olan tanındığını anlatan Emre Aslan, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. 'Düğününde sana çubuk kraker takacağız' derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" dedi.

"BÖYLE BİR HEDİYE GÖRMEDİM"

Konuklardan Emrah Çelebi de, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

