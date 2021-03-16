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Gündem
AMASYA (AA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Amasya'da çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Amasya'da çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çorabın içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon-İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.
Otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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