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Amasya'da 'cinsel saldırı' suçundan 17 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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#Amasya#Cinsel Saldırı #Hükümlü
Amasyada cinsel saldırı suçundan 17 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 12:43

Amasya'da, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü 37 yaşındaki Faruk Geyik polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Alparslan Türkeş Caddesi Işıklı Kavşak'ta 55 T 7412 plakalı taksiyi durdurdu. Polisi görünce tedirgin olan Faruk Geyik, yolcu olarak bindiği taksiden inip kaçtı.

Polis ekipleri, Faruk Geyik'i 300 metre takibin ardından Kale Yolu mevkisinde yakaladı. Yapılan sorgusunda Geyik’in 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Faruk Geyik, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Geyik’in, taksiden kaçma anı ise mobese kamerasına yansıdı.

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#Amasya#Cinsel Saldırı #Hükümlü

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