Amasya'da çiftçi ile tilkinin sıra dışı dostluğu... 'Alıştırmak için 1 ay mangal partisi yaptım'

Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Necati Sarı, serasının yakınında annesiz kaldıklarını gördüğü iki yavru tilkiyi takip edip günlerce besledi. Kurnazlığıyla bilinen tilkilerden biriyle dostluk kuran hayvansever çiftçi, sevimli misafirine bir ay boyunca et pişirip mangal partisi de yaptı. Gün geçtikçe büyüyüp güçlenen dostunu sonrasında da et ve dönerle beslemeyi sürdürdü.

SERANIN ETRAFINDA KUŞ UÇURTMUYOR

Çeşitli sebzelerin yetiştirildiği seranın yakınlarında yuva yapıp çevresinde kuş uçurtmayan ‘Eylül' adını verdiği tilki Sarı'nın sesini duyar duymaz koşarak yanına geliyor. Getirilen etlerin bir bölümünü patileriyle eştiği toprağa gömüyor.

"ALIŞTIRMAK İÇİN BİR AY MANGAL PARTİSİ YAPTIM"

6 aydır yetiştirdiği tilkiyle sıra dışı bir dostluk kurduğunu belirten 58 yaşındaki Sarı, "Tilkiyi kendime alıştırmak için bir ay mangal partisi yaptım. Dönerde verdim. Şimdi birbirimize çok alıştık" dedi.

"KAZA KURŞUNUNA KURBAN GİTMESİNDEN ÇOK KORKUYORUM"

Tilki dostuna günde 2 saat vakit ayırdığına değinen Sarı, "Arazilere zarar veren domuzlar avlandığı için kaza kurşununa kurban gitmesinden çok korkuyorum. En büyük korkum bu. Kaybolmasından da korkuyorum. İnşallah başına bir şey gelmez. Allah ne kadar ömür verirse, sonuna kadar tikli dostuma bakacağım" diye konuştu.

"TİLKİLERİN BİZE KÂRI VAR, ZARARI YOK"

Kedilerle sık sık oynayan tilkiye köy halkı da alıştı. Tilki ve kardeşlerinin varlığından hiç endişe duymadıklarını anlatan çiftçilerden Şahin Sarı ise "Tilkilerin bize kârı var, zararı yok. Yılanları, fareleri avlıyorlar. Şu anda benim tarlamda bir tane bile fare yok" şeklinde konuştu.