Amasya'da camı takılmayan balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Olay, saat 08.00 sıralarında Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.Ç. iddiaya göre, komşularının taşınması sırasında kullanılan yük asansörüyle eşya taşınmasını izlemek için balkona çıktı.

Yeni taşındıkları binada ‘cam balkon’ olarak tasarlanan ancak henüz camları takılmayan balkondan bakarken dengesini kaybeden M.A.Ç., 3’üncü kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.A.Ç., Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde M.A.Ç.’nin bacaklarında ve kafatasında kırıklar tespit edildi.

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Ağır yaralı çocuğun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.