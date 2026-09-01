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Amasya'da camı takılmayan balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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#Amasya#Çocuk Kazası#Balkon Güvenliği
Amasyada camı takılmayan balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 12:33

Amasya'da yeni taşındıkları 3'üncü kattaki evin henüz camı takılmamış balkonundan komşularının eşya taşımasını izlerken dengesini kaybedip düşen 3 yaşındaki M.A.Ç., ağır yaralandı. Kafatasında ve bacaklarında kırıklar tespit edilen minik çocuğun hastanedeki durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.Ç. iddiaya göre, komşularının taşınması sırasında kullanılan yük asansörüyle eşya taşınmasını izlemek için balkona çıktı.

Amasyada camı takılmayan balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yeni taşındıkları binada ‘cam balkon’ olarak tasarlanan ancak henüz camları takılmayan balkondan bakarken dengesini kaybeden M.A.Ç., 3’üncü kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Amasyada camı takılmayan balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.A.Ç., Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde M.A.Ç.’nin bacaklarında ve kafatasında kırıklar tespit edildi.

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Amasyada camı takılmayan balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Ağır yaralı çocuğun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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#Amasya#Çocuk Kazası#Balkon Güvenliği

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