Amasya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Amasya Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden oluşan 30 kişilik koronavirüs timi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklar her gece yıkanıyor. Cadde ve sokaklarındaki yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri, kamelyalar özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor. Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaları fırsat bilerek, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ettiklerini söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kesler, "Programımız dahilinde tüm cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Bunun dışında köpüklü su ile yıkadığımız alanların çevresinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandıkları bankamatik, çocuk oyun alanları, camiler, cemevleri, okullar ve kamusal alanlarımızın tamamı dezenfekte ediliyor. Koronavirüs timimiz 2 ekipten 30 kişi ile 7/24 saat üzerinden mesaisini sürdürüyor" dedi.