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Gündem
Sinan HARMANCI/TAŞOVA(Amasya),(DHA)
Haber Giriş: 07.02.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Amasya'da bulunan yaralı elik, korumaya alındı

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Amasya'da bulunan yaralı elik, korumaya alındı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca ailesinden yabani hayvan elik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Taşova'nın Karsavul köyünde Kenan Tomrukçu tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan yabani hayvan elik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Elik’in tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına salınacağı belirtildi. 

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