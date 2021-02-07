Sinan HARMANCI/TAŞOVA(Amasya),(DHA)
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Amasya'da bulunan yaralı elik, korumaya alındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca ailesinden yabani hayvan elik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
Taşova'nın Karsavul köyünde Kenan Tomrukçu tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan yabani hayvan elik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Elik’in tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına salınacağı belirtildi.
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