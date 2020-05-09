Amasya'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kuaför ve berberler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte belediye ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. 185 berber, kuaför ve güzellik merkezi dezenfekte edildi.

‘HİJYENİK BİR ORTAMDA HİZMET VERECEĞİZ’

Kuaför salonu işletmecisi Ali Kancı, “Yaklaşık bir buçuk aydır kapalıyız. Kısıtlamanın sona ermesinden dolayı mutluyuz, şimdi hijyenik bir ortamda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Amasya Berberler Odası Başkanı Ferhat Bülbül de “45-50 gündür kapalı olan iş yerlerimizin dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. 185 kadın ve erkek kuaförü salonunda komple dezenfekte edildi” şeklinde konuştu.

Herkesin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen kuaför Filiz Can ise işe başlayacakları için mutlu olduğunu ifade etti.