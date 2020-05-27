Amasya’da aynı gün 2 bağ evi yandı

Merkeze 3 kilometre uzaklıkta yer alan Ziyaret beldesindeki Arif Volkan Müjde’ye ait bağ evinde, saat 00.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edip, kendisini dışarı atan Müjde, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle bağ evinde hasar meydana geldi.

Aynı gün saat 05.45'te ise merkeze bağlı Göllü Bağları Mahallesi'ndeki Mehmet Namlı’ya ait bağ evinde yangın başladı. Bağ evinden alevler yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürülen yangın sonrası bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.