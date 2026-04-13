Amasya'da aynı evde 11 yıl arayla aynı facia yaşandı: Baba ve oğlu ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 14:09

Amasya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Ali Zeren (64) ile oğul Alper Zeren (39) hayatını kaybetti. Mehmet Ali Zeren’in eşi ile bir başka oğlunun da aynı evde 11 yıl önce karbonmonoksit zehirlenip yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak’ta meydana geldi. Birlikte yaşayan Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’e telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, cevap alamayınca eve geldi Yakınları, içeride telefonun çaldığını duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ve oğlunu hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözyaşlarına boğulan yakınlarını polisler sakinleştirdi. Mehmet Ali Zeren ile oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan aynı evde 2015 yılında da aynı evde Mehmet Ali Zeren’in eşi Yasemin Zeren (50) ile oğlu Anıl Ali Zeren’in (14) karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdikleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
