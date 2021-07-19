Amasya'da aynı aileden 5 kişiye mezar olmuştu! Yol kapatıldı… Son anları kamerada

Suluova ilçesinde dün Derinöz Baraj Gölü kıyısına giden ailenin küçük çocuğu Levent Cenik, saat 16.30 sıralarında suya düştü. Küçük Levent’in suda çırpındığını gören aile fertlerinden ablası Havvanur ile babaannesi Sultan Cenik, amcası Emrullah Cenik ve halası Elif Semiz de art arda suya girdi. Ancak aile bireyleri de suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerin çalışması sonucu 5 kişinin cansız bedenleri bulunarak baraj gölünden çıkarıldı. Bu sırada olayı haber alıp bölgeye gelen ailenin yakınları, cenazelerin sudan çıkarılması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden 5 kişinin otopsilerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapıldığı ve cenazelerinin memleketleri olan Suluova ilçesi Saraydüzü Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

SON ANLARI KAMERADA

Bu arada, ölen 5 kişiden Emrullah Çenik'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olaydan hemen önce Çenik'in serinlemek için ayaklarını baraj gölünün sularına soktuğu anlar yer aldı.

Olayın ardından araçların baraj gölüne inmemesi için yol, toprak dökülerek kapatıldı.

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