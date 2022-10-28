Amasya'da AVM'de yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

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Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde 5 katlı bir alışveriş merkezinin 4’üncü katında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çatı katına çıkan 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilen bu kişiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.