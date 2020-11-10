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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Amasya'da, Atatürk törenle anıldı

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Amasya'da, Atatürk törenle anıldı
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AMASYA'da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saat 09.05'te sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunuldu.

Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. 

Saygı duruşunda bulunanlardan, 64 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Yalçın Taşan (74) gözleri dolarak, "Ne mutlu Türk'üm diyene, Atamızla gurur duyuyoruz. Atamızın kabri cennet olsun. Mutluyuz, bizlere o günlerde verdikleri mücadele ile bugünleri bağışlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Amasyada, Atatürk törenle anıldı

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