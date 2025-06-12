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Amasya'da asker eğlencesi faciaya döndü: 39 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Amasya#Asker Eğlencesi#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 09:03

Amasya'da asker eğlencesinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

Amasyada asker eğlencesi faciaya döndü: 39 kişi hastaneye kaldırıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastaneye kaldırılan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Amasya#Asker Eğlencesi#Hastane

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