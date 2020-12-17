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Sinan HARMANCI/GÖYNÜCEK (Amasya), (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı

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Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
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AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca kül oldu.

Amasyada, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
Göynücek Şeyhoğlu köyünde, Duran Demir’e ait evin bahçesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu ev ile ahıra sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 7 bin 500 ton yonca ve 75 ton saman balyası kül oldu. Jandarma, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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