Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü: Güvenlik önlemleri alındı

Amasya’da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü: Güvenlik önlemleri alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 16:24

Amasya’da, 5 katlı apartmana ait yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı Kayışoğlu Apartmanı’nın istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Yıkılan duvar, aşağıda bulunan müstakil evin bahçesine savruldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan binadakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler ise binanın çevresinde emniyet şeridi çekip, güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
