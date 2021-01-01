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Sinan HARMANCI/SULUOVA,(DHA) -
Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Amasya’da 2 yılkı atı, silahla vurularak öldürüldü

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Amasya’da 2 yılkı atı, silahla vurularak öldürüldü
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Amasya'nın Suluova ilçesindeki yaylara 2 yılkı atı silahla vurularak, öldürüldü. Atlardan birinin gebe olduğu ortaya çıkarken, jandarma zanlıları arıyor.

Seyfe köyü Ovacık Yaylası'na geçen çarşamba günü çıkan bir grup, 2 yılkı atını silahla vurularak, öldürülmüş halde buldu. 50 metre arayla bulunan atlardan birinin gebe olduğu belirlendi.

Hayvanseverler dün atların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, tepkilerini dile getirdi. Jandarma ekipleri ise atları vuranları araştırıyor. Geçen hafta yaylaya çıkan bir grup doğasever, otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atı sürüsünü dronla görüntülemişti. 

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