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Sinan HARMANCI/MERZİFON,(Amasya), (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Amasya’da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Amasya’da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi
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AMASYA’nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 'galara' isimli 13 bin 944 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 13 bin 944 adet 'galara' isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.U.(30), O.A.(28) ve H.K.(41),  emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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