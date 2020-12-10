Amasya’da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 13 bin 944 adet 'galara' isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.U.(30), O.A.(28) ve H.K.(41), emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.