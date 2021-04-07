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Haber Giriş: 07.04.2021 - 02:55 | Son Güncelleme:

Amasya Posta Kodu kaçtır? Amasya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Amasya Posta Kodu kaçtır? Amasya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları adres işlemlerinin düzene girmesini sağlar. Posta kodlarının herkes tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde kullanılan posta kodları düzenli bir sistematiğe oturtulmuş olan numaralardır ve bu numaralar fazlasıyla kullanışlıdırlar. Peki, Amasya ilinin posta kodu nedir? Amasya ili ve ilçelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için Amasya ili ve ilçelerinin tam liste posta kodlarını derledik.

Posta kodları beş basamaktan oluşan, illere göre özelleşmiş numaralardır. Posta kodları sayesinde ülkemizdeki adres, kargo, posta ve taşımacılık işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

 Amasya Posta Kodu Nedir?

 Posta kodları sayesinde özellikle kargo ve belge taşımacılığı gibi hizmetler verilirken, adrese teslim edilmesi gereken şeyler kolaylıkla varış adresine ulaştırılır. Çünkü posta kodları sayesinde bir kargonun hangi ile ve hangi ilçeye gideceği kolaylıkla belli olur.

 Posta kodlarında yer alan ilk 2 hane il kodu olarak geçer. Bu kod her il için farklıdır. Amasya ilinin posta kodu "05000" olarak belirlenmiştir.

 Amasya İli ve İlçelerinin Posta Kodları

 Posta kodlarında yer alan son 3 hane ilçe kodu olarak geçer. İline göre ayrılan kargo ve belgeler, posta kodunun devamında kullanılan 3 haneye bakılarak o ilin hangi ilçesine gideceğine göre ayrılırlar.

 Amasya ilçe posta kodları aşağıda sıralandığı gibidir:

 Amasya Merkez İlçesi - 05200

 Göynücek İlçesi - 05900

 Gümüşhacıköy İlçesi - 05700

 Hamamözü İlçesi - 05720

 Merzifon İlçesi - 05300

 Suluova İlçesi - 05500

 Taşova İlçesi - 05845

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