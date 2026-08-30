Amasya halinde el freni çekilmeyen otomobil paniği: 2 kişi arkasına geçip durdurdu

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Olay, 24 Ağustos'ta Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geri geri hareket ederek park halindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın ardından hale doğru hareket eden otomobili fark eden 2 kişi de durdurmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişi arkasına geçtikleri aracı durdurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.