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Amasya halinde el freni çekilmeyen otomobil paniği: 2 kişi arkasına geçip durdurdu

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#Amasya#Otomobil Kazası#Güvenlik Kamerası
Amasya halinde el freni çekilmeyen otomobil paniği: 2 kişi arkasına geçip durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 14:55

Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde el freni çekilmediği için geri geri kayarak önce park halindeki kamyonete çarpan, ardından hale doğru ilerleyen otomobil hareketli anlara sahne oldu. Durumu son anda fark eden 2 kişinin aracın arkasına geçip tutarak durdurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 24 Ağustos'ta Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geri geri hareket ederek park halindeki kamyonete çarptı.

Amasya halinde el freni çekilmeyen otomobil paniği: 2 kişi arkasına geçip durdurdu

Çarpmanın ardından hale doğru hareket eden otomobili fark eden 2 kişi de durdurmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişi arkasına geçtikleri aracı durdurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Amasya#Otomobil Kazası#Güvenlik Kamerası

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