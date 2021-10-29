Amasya Genelgesi'nin imzalandığı bina, kütüphane ve müze oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhuriyet 98 yaşında Atatürk ilk kez akşam yemeğinde anlattıCumhuriyet 98 yaşında! Atatürk ilk kez akşam yemeğinde anlattı#29 Ekim
Efendiler Her fırsatta Atatürke minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyinizEfendiler! Her fırsatta Atatürk'e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz#Cumhuriyet
Transfer ateşini eşi yaktı Gece yarısı paylaştı... Hayallerim detayı...Transfer ateşini eşi yaktı! Gece yarısı paylaştı... "Hayallerim" detayı...#Fenerbahçe
Hepsi Cumhuriyetin eseri Bilimden sanata, spordan teknolojiye...Hepsi Cumhuriyet'in eseri! Bilimden sanata, spordan teknolojiye...#Cumhuriyet
Fahiş fiyatta son dakika Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyatta son dakika! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Yüz binlerce kişi bunu bekliyordu En büyük ikinci kripto parada rekorYüz binlerce kişi bunu bekliyordu! En büyük ikinci kripto parada rekor#Ethereum
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
1997 yılında son bulmuştu Elon Musk yeni hedefini duyurdu1997 yılında son bulmuştu! Elon Musk yeni hedefini duyurdu#Elon Musk
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Cemevleriyle ilgili düzenleme geliyorCemevleriyle ilgili düzenleme geliyor#Cemevi
Ankaradan Washingtona F-35 krizi için üç çözüm önerisiAnkara'dan Washington'a F-35 krizi için üç çözüm önerisi#F-35
Rüya çift ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia ettiRüya çift ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti#Gigi Hadid
Meteoroloji tek tek sıraladı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji tek tek sıraladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldıŞeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı#Şeyma Subaşı
Cumhuriyet’e asıl ihanet ve ‘iç cephe’de çatlakCumhuriyet’e asıl ihanet ve ‘iç cephe’de çatlak#CHP
HABERLERGündem Haberleri

Amasya Genelgesi'nin imzalandığı bina, kütüphane ve müze oldu

#Amasya Genelgesi#Saraydüzü Kışla Binası#29 Ekim
Amasya Genelgesinin imzalandığı bina, kütüphane ve müze oldu

Amasya Genelgesi'nin imzalandığı Saraydüzü Kışla binası, Valilik tarafından modern bir kütüphane ve müzeye dönüştürüldü. Kütüphanede, her yaş grubuna uygun 52 bin kitap bulunuyor.

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni ilan ettiği Saraydüzü Kışlası binası, aslına uygun olarak Yeşilırmak kıyısına inşa edildi. Uzun yıllar müze olarak kullanılan bina, bu yıl valilik tarafından restore edilerek kütüphane ve konferans salonuna dönüştürüldü. Atatürk’ün karşılanmasını sahneleyen balmumu heykellerin bulunduğu müze, binanın en üst katına taşındı. Üç katlı binanın diğer iki katında ise her yaş grubuna uygun kütüphane ve internet kullanımı için alanlar bulunuyor. Ayrıca binada bulunan Milli Mücadele Salonu da yenilerek hizmete açıldı.

Amasya Genelgesinin imzalandığı bina, kütüphane ve müze oldu


'TARİHİ YAPIYA UYGUN BİR ÇÖZÜM BULMUŞ OLDUK'

Şehirdeki kütüphane sorununu tarihi yapıya uygun olarak çözüme kavuşturduklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizde kütüphaneyle alakalı bir sorunumuz söz konusuydu. İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) yaklaşık 3 milyonluk bir desteği ile bu binayı tadilattan geçirdik. Devamında da Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 1,5 milyonluk bir desteğiyle son şeklini kazandırdık. Amasya Genelgesi'nin imzalandığı Saraydüzü Kışlası’nın üst kısmını müze olarak devam ettiriyoruz. Alt katlarında ise çocuklar, gençler ve yetişkinler için kütüphaneye dönüştürdük. Bu sayede vatandaşlarımızın hem bu ülkenin nereden nereye geldiğini görmeleri konusunda bir müze hizmeti vermiş hem de her yaş grubuna hitaben kitapların bulunduğu geniş bir kütüphane sunmuş oluyoruz" dedi.

İlgili Haberler:

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek alPoşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasya Genelgesi#Saraydüzü Kışla Binası#29 Ekim

BAKMADAN GEÇME!

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu