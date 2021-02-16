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Gündem
Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi

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Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
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AMASYA, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü, gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri’nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu. Karla birlikte çocuklar ve esnaf, kartopu oynayarak eğlendi.

Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi
Amasya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı. Kentte gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri’nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluştururken, çocuklar ve esnaf da kar topu oynayarak eğlendi. Amasya Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren, karla kapanan yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi

 

 

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