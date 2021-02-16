Amasya beyaza büründü, çocuklar ve esnaf kar topu oynayarak eğlendi

Amasya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı. Kentte gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evleri’nin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluştururken, çocuklar ve esnaf da kar topu oynayarak eğlendi. Amasya Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren, karla kapanan yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.