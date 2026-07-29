×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Amasya Belediye Başkanı Sevindi, CHP'den istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Turgay Sevindi#CHP#Yeni Parti
Amasya Belediye Başkanı Sevindi, CHPden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 21:55

 AMASYA Belediye Başkan Turgay Sevindi, CHP'den istifa ederek Yeni Parti’ye geçme kararı aldığını söyledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin 47 yıl aradan sonra kazandığı Amasya Belediyesi'nin Başkanı Turgay Sevindi, 17 meclis üyesi ile beraber partisinden istifa ettiğini duyurdu. 17 belediye meclis üyesi ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etiklerini belirten Başkan Sevindi, açıklamasında, “Kıymetli hemşerilerim, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Amasya'mıza adil, eşit ve şeffaf bir şekilde hizmet etmeye çalıştım. Ancak ülkemizde yaşanan siyasi süreç sonrasında bugün itibariyle 17 belediye meclis üyemizle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni parti çatısı altında siyasi hayatımızı devam ettirerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni Partinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turgay Sevindi#CHP#Yeni Parti

BAKMADAN GEÇME!