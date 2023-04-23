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Amasra'ya kruvaziyerle sezonunun ilk turistleri geldi

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#Bartın#Amasra#Turist
Amasraya kruvaziyerle sezonunun ilk turistleri geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 11:42

BARTIN'ın Amasra Limanı’na 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerle sezonunun ilk turistleri geldi.

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Rusya'dan 3 gün önce 553 yolcusu ve 389 kişilik personeliyle yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak Sinop'a gitti. Sinop'u 2 gün boyunca gezen Rus turistleri taşıyan gemi, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kurvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası iniş yaptı. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, İstanbul'a gidecek.

2022 yılının ağustos ayından yıl sonuna kadar 9 sefer düzenleyen 'Astoria Grande', 5 bin 183 turist getirdi. Gemi, bu yılın eylül ayına kadar 23 tur daha düzenleyecek.

Acente yetkilisi Ahmet Zurnacı, "Kruvaziyer gemimiz bu sezonun ilk seferini yaptı. Bugün 553 yolcumuz ve 389 mürettebatla limana geldi. Bu sene eylül ayına kadar 23 sefer daha düzenlenecek ve her seferde yolcu sayımız artacak. Bölgemizin deniz turizminin gelişmesinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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#Bartın#Amasra#Turist

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