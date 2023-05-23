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Amasra'ya kruvaziyer ile 10 ayda 17 bin 305 Rus turist geldi

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#Bartın#Amasra Limanı#Rusya
Amasraya kruvaziyer ile 10 ayda 17 bin 305 Rus turist geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:25

Bartın'ın Amasra Limanı'na 17'nci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 614 Rus turist daha geldi. Böylece 10 aylık süreçte kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 17 bin 305 oldu.

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Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan, 614 yolcu ile 447 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemler sonrası gezmeye başladı. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde kentten ayrılıp, İstanbul'a gidecek. 'Astoria Grande', 10 ay önce Türkiye'ye sefer yapmaya başladı. Kruvaziyer, 10 aylık süreçte, Amasra’ya 17 seferde 17 bin 305 Rus turist taşıdı.

19 SEFER DAHA DÜZENLENECEK

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Amasra, Batı Karadeniz'in incisi. Burası 1945 yılından bu yana turistin geldiği bir ilçemizdir. Kruvaziyer turizminin başlaması ile şu anda kadar 17 bin 305 yabancı turist buraya geldi. Bundan sonra 19 seferin daha düzenlenmesi bekleniyor. Halkımız ve bölgemizin bu durumdan oldukça memnun olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce Safranbolu'ya gelen turistler, buraya da geliyordu. Ama şimdi denizden gelen turistler ile buraya ulaşım kolay oldu. Bu da bölgemiz turizminin gelişmesi açısından önemli bir katkı sağlıyor. Amasra Limanı'nın yapımında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanlığımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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Amasraya kruvaziyer ile 10 ayda 17 bin 305 Rus turist geldi

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#Bartın#Amasra Limanı#Rusya

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