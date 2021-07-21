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GeriGündem Amasra'nın nüfusu 10 kat arttı, plajda şemsiye açacak yer kalmadı! Belediye Başkanı: Bütün izinleri kaldırdık
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Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın) (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Amasra'nın nüfusu 10 kat arttı, plajda şemsiye açacak yer kalmadı! Belediye Başkanı: Bütün izinleri kaldırdık

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Bartın'ın Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor. İlçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu, plajda şemsiye açacak yer kalmadı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ''9 günlük bayram tatili nedeniyle rezervasyonlarımız 1 hafta öncesinden yüzde 100 oranında tamamen dolmuştu. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600’dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık'' dedi. 

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  • Amasrada boş yer kalmadı
  • Amasrada boş yer kalmadı
  • Amasrada boş yer kalmadı
  • Amasrada boş yer kalmadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka yönlendirdi.

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı. Denize giren vatandaşlar 35 derecelik hava sıcaklığında top oynadı. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler de kenardaki ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

Amasranın nüfusu 10 kat arttı, plajda şemsiye açacak yer kalmadı Belediye Başkanı: Bütün izinleri kaldırdık
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “9 günlük bayram tatili nedeniyle rezervasyonlarımız 1 hafta öncesinden yüzde 100 oranında tamamen dolmuştu. Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul’dan ve Türkiye’nin en uç bölgesinden Antalya’dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600’dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık” dedi.

Amasranın nüfusu 10 kat arttı, plajda şemsiye açacak yer kalmadı Belediye Başkanı: Bütün izinleri kaldırdık

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